Inspiratie voor je goede voornemens: op zaterdag héél vroeg je bed uit om te bikkelen

HOORN - De goede voornemens 'still going strong' bij een groep sportievelingen uit Hoorn. In alle vroegte trokken ze vanmorgen hun hardloopschoenen aan voor een 'bikkeltraining'.

Op de allereerste zaterdag van het nieuwe jaar wilde hij in de Hoornse binnenstad op tijd gaan sporten. NH Nieuws was erbij. Bekijk hier de reportage!

Het is een Early Urban Run, een hardloopevenement uit Amerika - waar Ronald ooit eens over getipt werd. "Ik dacht: dat kunnen we in Hoorn ook doen. Samen met Runners World organiseren we dit evenement nu al zeven jaar."

Hup hup! Door de stad!

Stevige loopoefeningen, kracht- en spieroefeningen - op allerlei manieren daagde Ronald de deelnemers uit. Beginnend met een inlooprondje op het Grote Noord. Daarna via de Roode Steen naar het Park Schouwburg, waar squats, planks en nog meer hardloopoefeningen voorbij kwamen.

