Dronken Haarlemmer (40) beukt geparkeerde auto het Spaarne in

Het ongeluk gebeurde rond 03:45 uur vannacht. De automobilist zou aan het Zuider Buiten Spaarne de macht over het stuur verloren zijn en botste daardoor tegen de geparkeerde auto aan, die door de klap in het water terechtkwam.

Onder andere een duikteam van de brandweer kwam ter plekke om assistentie te verlenen. Er raakte niemand gewond bij het ongeluk.

De politie bevestigt dat uit een blaastest bleek dat de man ruim drie keer meer had gedronken dan toegestaan is. Tegen hem wordt een proces-verbaal opgemaakt.

De beschadigde auto van de automobilist is later in de nacht door een berger opgehaald. De auto in het Spaarne zal waarschijnlijk later uit het water getild worden.