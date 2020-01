Automobilist beukt geparkeerde auto het Spaarne in

HAARLEM - Een automobilist heeft vannacht aan het Zuider Buiten Spaarne in Haarlem een geparkeerde auto het Spaarne in gebeukt. De auto van de bestuurder raakte hierdoor beschadigd.

Het ongeluk gebeurde rond 03:45 uur vannacht. De automobilist zou de macht over het stuur verloren zijn en botste daardoor tegen de geparkeerde auto aan, die door de klap in het water terechtkwam.

Onder andere een duikteam van de brandweer kwam ter plekke om assistentie te verlenen. Er raakte niemand gewond bij het ongeluk.

Volgens getuigen heeft de automobilist een blaastest af moeten nemen, waaruit zou zijn gebleken dat hij te veel alcohol op had. Hij zou voor nader onderzoek meegenomen zijn naar het politiebureau.

De beschadigde auto van de automobilist is later in de nacht door een berger opgehaald. De auto in het Spaarne zal waarschijnlijk later uit het water getild worden.