Gestolen auto aangetroffen in water bij Oost-Graftdijk

Bij de actie werd een auto aangetroffen. Een getuige meldde dat twee mannen uit de auto waren gestapt en weg waren gerend.

Het kenteken van de auto bleek te horen bij een adres in Oost-Graftdijk, waar eerder op de avond ingebroken was. De auto was hierbij gestolen. Of de inbrekers verder nog buit hebben gemaakt is onduidelijk.

De getuige meldde aan de politie dat de verdachten na te zijn weggerend even verderop in een auto waren gestapt. In Middenbeemster werd later een auto aangetroffen, die ook gestolen was. Mogelijk gaat het om de vluchtauto. De mannen werden echter niet meer aangetroffen.