Gewonde bij vechtpartij Medemblik: verdachte aangehouden

MEDEMBLIK - Er is een persoon lichtgewond geraakt bij een vechtpartij aan de Randmeer in Medemblik. Mogelijk is er gestoken met een voorwerp. De politie heeft een verdachte aangehouden.

"Het lijkt er op dat er tijdens een ruzie of vechtpartij een stekende beweging is gemaakt, maar we onderzoeken nu wat er precies is gebeurd", aldus een woordvoerder van de politie tegen NH Nieuws.

De straat waar de vechtpartij is geweest ligt midden in een woonwijk. De verdachte is meegenomen naar het ziekenhuis.