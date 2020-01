HOOFDDORP - Een automobilist is vrijdagavond met z’n auto achter de vangrail tot stilstand gekomen. Dit gebeurde op de afrit van de A4 bij Hoofddorp.

De chauffeur slipte mogelijk met zijn auto en schoot over de vangrail.



Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. De wagen is door een bergingsbedrijf weggehaald.