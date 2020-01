Nog niets bekend over afzender bom- en waarschuwingsbrieven

AMSTERDAM - Er is nog niets bekend over de afzender van de bombrieven die de afgelopen tijd op verschillende adressen zijn afgeleverd. Wel hebben een aantal ontvangers ervan naderhand ook een waarschuwingsbrief gehad, meldt de politie.

Vanmorgen werd een envelop met een explosief gevonden bij het hotel Okura in Amsterdam. De bom werd onklaar gemaakt.

Rechercheurs zoeken met man en macht naar de afzender. Wie de brieven heeft verstuurd, en wat zijn of haar motief is, is nog niet bekend. De politie onderzoekt alle scenario's, waaronder ook afpersing.

De bombrief, waarvan de politie vanmiddag een foto verspreidde, heeft een verdikking en bevat een explosief. Brieven zijn naar meerdere adressen gestuurd, maar tot nu toe is niemand gewond geraakt. Wel liep een brief brandschade op, maar hij was volgens de politie niet ontploft

Waarschuwingsbrief

Eerder kwamen bombrieven binnen bij een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation en autobedrijf in Rotterdam. Zij ontvingen ook een waarschuwingsbrief. Wat daar precies in stond, wil de politie niet zeggen.

Een ABN AMRO-filiaal en een ander bedrijf in Maastricht kregen vrijdag ook een waarschuwingsbrief. Bij het CIB kwamen eerder verbrande enveloppen binnen, die voor de Maastrichtse bedrijven bestemd waren. Of hier explosieven in hebben gezeten, is nog niet bekend.

PostNL heeft voorzorgsmaatregelen getroffen om zijn medewerkers te beschermen tegen de bombrieven.