Randgemeenten van Amsterdam profiteren van drukke stad: "We zien het groeien in Middenbeemster"

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Deze groei wordt vooral veroorzaakt door binnenlandse migratie: er zijn meer burgers vanuit Nederland naar een bepaalde gemeente verhuisd dan er zijn weggegaan. Van alle Noord-Hollandse gemeenten ligt dat saldo verhuizingen het hoogst bij Diemen (22,6 per duizend inwoners), De Beemster (21,7 per duizend inwoners) en Blaricum (2,1 per duizend inwoners).

Nieuwbouw in De Beemster

In De Beemster is de afgelopen jaar veel nieuwbouw bijgekomen. "Ik heb 46 jaar in Purmerend gewoond en we hebben vorig jaar de knoop doorgehakt om naar Middenbeemster te gaan", vertelt een bewoonster die er nu vier maanden woont. Ook in Zuidoostbeemster zijn er veel nieuwe huizen bijgekomen. "Hier kon ik een kavel kopen. Het is een leuke wijk, dichtbij het centrum. Ook dichtbij school, voor mijn dochter."

Volgens Dick ter Steege van het CBS gaat het om zo'n 300 nieuwe woningen in De Beemster. "De afgelopen vijf jaar zijn er zo'n 1000 mensen bijgekomen. Die komen uit naburige gemeenten. Amsterdammers, maar ook Utrecht en Zaanstad." Een inwoner van Middenbeemster is er blij mee. "We zien het gelukkig groeien hier in Middenbeemster. Goed voor de middenstand."