Heel Muiden huilt bij rouwstoet 13-jarige Maxime: erehaag van inwoners, burgemeester en brandweerlieden

MUIDEN - Onder grote belangstelling is er vanmiddag afscheid genomen van de 13-jarige Maxime. Het meisje raakte vorige week zwaar gewond bij een woningbrand ; een paar dagen later overleed ze aan haar verwondingen.

De begrafenis vond plaats in Muiderberg. Daarvoor reed de stoet vlak langs de woning in de Hellingstraat waar het drama zich op 24 december voltrok. Muiders hebben er tientallen bossen bloemen neergelegd.

Voor familie en vrienden was er een uitvaartdienst in de Muidense H. Nicolaaskerk. Veel belangstellenden stonden achter de kerk, waar via een groot scherm de uitvaartdienst kon worden gevolgd.

De dood van het meisje kwam hard aan in Muiden. Muidenaar Roy Moolhuizen vertelde tegen NH Nieuws: "Iedereen kent haar wel of kent wel weer iemand die op de een of andere manier dichtbij haar staat. Ze zat hier ook op school en Muiden is wat dat betreft echt een kleine, hechte gemeenschap. Het is echt een ongelofelijk drama."

Steunbetuigingen

De familie bedankt iedereen voor alle steun en medeleven. "Het is echt overweldigend. Fijn dat er zoveel betrokken mensen zijn. Zowel bekenden als onbekenden."