Boek over 'onschuldige' verzetsman Ko van Leeuwen uitgebracht

VELSEN - Ko van Leeuwen deed uitermate onschuldig verzetswerk in de Tweede Wereldoorlog. Toch werd hij op 23 februari 1945 opgepakt en ruim twee weken later gefusilleerd. Zijn neef, Freek van Leeuwen, heeft een boek over hem geschreven. Het wordt vandaag gepresenteerd in de bibliotheek van IJmuiden.

Ko van Leeuwen pleegde geen overvallen en er zaten geen onderduikers in zijn ouderlijk huis aan de Kennemerlaan. Toch wordt hij opgepakt op zijn werk, bij de gemeentelijke Distributiedienst in IJmuiden-Oost, omdat hij zogenaamd anti-Duitse teksten zou verspreiden. "Onzin", zegt Freek van Leeuwen. "Mijn oom schreef nieuwsbulletins. Wat hij hoorde op de radio tikte hij over op de typemachine."

Hij werd verraden door Willy van der Meijden, een vrouwelijke collega op wie hij afgeeft vanwege haar omgang met een NSB'er. "Dat vond zij niet leuk om te horen", is de auteur na intensief spitwerk in het Nationaal Archief duidelijk geworden. "Dat is de reden geweest dat zij hem erbij heeft gelapt. Terwijl wat hij deed uitermate onschuldig was. Het was verzetswerk in de marge." Des te pijnlijker is het dat hij daarvoor voor het vuurpeloton verscheen.

