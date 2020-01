PVV wil opheldering over geheimhouding gemeentedocumenten Den Helder: 'Zorgwekkend'

DEN HELDER - De PVV in Den Helder wil duidelijkheid over het groeiende aantal documenten dat de gemeente geheimhield voor haar inwoners.

Joost Lammers / NH Nieuws

PVV-fractievoorzitter Vincent van den Born heeft middels een brief aan de burgemeester en wethouders vragen gesteld. Hij wil onder meer weten waarom er in 2018 meer documenten niet openbaar waren verklaard dan in 2017 (respectievelijk 31 en 14). Dit is naar aanleiding van een onderzoek van NH Nieuws. Daaruit bleek namelijk dat Noord-Hollandse gemeenten en de provincie in 2018 ruim 700 documenten verborgen hielden; in zeventien gemeenten, waaronder dus Den Helder, méér dan het jaar ervoor.

Van den Born zegt: "Wij staan voor een zo transparant mogelijk bestuur en maken ons grote zorgen over de enorme stijging van het aantal geheim verklaarde documenten." Reden van geheimhouding Hij wil per document 'de exacte reden' weten waarom het niet door iedereen gelezen mag worden. Ook wil de PVV-voorman weten of het college bereid is passages uit documenten met gevoelige informatie te verwijderen of onzichtbaar te maken zodat niet het hele document geheim hoeft te worden verklaard. Hij vindt het voor het vertrouwen van de Helderse burgers in de gemeentelijke politiek noodzakelijk dat zoveel mogelijk documenten openbaar zijn.