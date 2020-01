Dieven stelen benzine door gat in tank te boren: "Dit gaat me 700 euro kosten"

PURMEREND - Benzinetanks van auto's in Volendam en Purmerend worden de laatste tijd veelvuldig leeggetankt. Volgens de politie is er uit minstens 27 auto's in de regio brandstof gestolen.

De dieven gaan op een listige manier te werk. Ze boren namelijk een gat in de benzinetank van de auto om vervolgens alles eruit te zuigen. Mieke Vinju werd hiermee geconfornteerd toen ze gisteren in haar auto stapte om naar haar werk te rijden.

Benzinelucht

"Ik rook meteen een benzinelucht", schrijft ze op Facebook. "Midden op de snelweg hield de auto ineens in. Nadat ik de afslag had genomen ging het benzinelampje branden. De auto viel stil onderaan de afslag. Ik dacht nog: 'dat kan niet. Ik heb gisteren nog getankt'."

Een medewerker van de ANWB zag na een controle direct dat er een gat in de tank was geboord. "Die man zei dat hij het net bij een ander had meegemaakt", aldus Mieke. "De auto staat nu bij de garage en de reparatiekosten zijn 700 euro."

Actief onderzoek

De politie zegt tegen NH Nieuws dat er op dit moment onderzoek wordt gedaan naar de benzinediefstallen. "Let 's nachts op mensen die met een jerrycan rondlopen of als er vreemde auto's door de wijken rijden", aldus een woordvoerder.

Het is niet de eerste keer dat er benzine uit voertuigen wordt gestolen. Een paar maanden geleden werd er uit meerdere trekkers in Lutjewinkel diesel gestolen. Ook uit een trekker in Waarland werd enige tijd later brandstof getankt.