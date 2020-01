Zandvoortse strandpaviljoenhouders bezorgd over enorme fietsenstallingen F1

ZANDVOORT - Een groep Zandvoortse strandpaviljoenhouders heeft een brandbrief gestuurd aan de gemeente met kritische vragen over het mobiliteitsplan rondom de Formule 1-race in mei. Ze vrezen dat hun strandtenten te slecht bereikbaar zullen zijn voor 'gewone' badgasten en een enkeling heeft zelfs in de plannen moeten zien dat zijn strandtent plaats moet maken voor een fietsenstalling.

Dat laatste geldt voor de eigenaar van paviljoen Anjuma. In maart bouwt hij zijn zaak weer op, maar in het mobiliteitsplan is zijn zaak veranderd in een groen vlak. En groen betekent in dit geval 'fietsenstalling'. "En bij nog twee andere strandpaviljoens is hetzelfde aan de hand", zegt hij. Hij hoopt dat het een foutje is van de ontwerpers en dat de tekeningen nog aangepast gaan worden.