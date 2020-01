VIDEO: Zo ligt het Circuit Zandvoort er nu nog bij

ZANDVOORT - 2020 moet het jaar gaan worden van de terugkeer van de Formule 1 in Nederland. Daarom wordt er al een aantal weken keihard gewerkt om de baan in Zandvoort Grand Prix-klaar te maken. De eerste beelden van de werkzaamheden zien er veelbelovend uit.

In een video die op de eerste dag van het nieuwe jaar op YouTube is verschenen, valt te zien dat het circuit een aardige metamorfose aan het ondergaan is. De drone die boven het asfalt vliegt, geeft een goed beeld van waar er nog aan de baan gewerkt wordt.

Werkzaamheden

Zo liggen er nog veel stukken open, zijn er op een aantal plekken op het circuit nieuw asfalt en liggen er metershoge stapels zand die nog verwerkt moeten worden.

Vooral na de laatste kombocht voor de finish moet er nog een groot stuk afgemaakt worden en ligt er vooralsnog een grote zandhoop.

Rechter

De werkzaamheden zijn op 4 november van start gegaan. Milieuorganisaties hoopten de bouwwerkzaamheden te voorkomen, omdat er te veel stikstof zou worden uitgestoten.

Eerder probeerden ze dat ook al voor de rechter af te dwingen, maar toen ging het om het graven in het gebied van de rugstreeppad en de zandhagedis. Ook in die zaak gaf de rechter het circuit en de provincie Noord-Holland, die de vergunningen verleent, gelijk.

Bekijk hieronder de beelden van het nieuwe circuit: