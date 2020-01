Oud en Nieuw stemt chirurg brandwondencentrum 'bedroefd': jongste slachtoffer 9 jaar oud

"Dit letsel ontstaat door zwaar vuurwerk dat in de hand is ontploft. Denk hierbij aan cobra's, mortiergranaten, nitraatbommen en lichtkogels."

"Als chirurg word ik inmiddels wat bedroefd van dit feestje", zegt plastisch chirurg Toine van Trier in een persbericht van Brandwondenzorg Nederland. In aanloop naar de jaarwisseling en in de nieuwjaarsnacht zelf heeft hij bij elkaar vijf patiënten met handletsel geopereerd.

Van Triers jongste vuurwerkpatiënt was een 9-jarige jongen, die een week voor de jaarwisseling gewond raakte. "Al op kerstavond opereerde ik een negenjarige jongen met ernstig handletsel. En ook in de nieuwjaarsnacht heb ik twee patiënten met ernstig handletsel geopereerd." Het stemt de chirurg droevig, 'vooral wanneer ik de verbijstering en het verdriet in de ogen van mijn patiënten en hun familie zie'.

Behalve de twee slachtoffers met handletsel, is er in de nieuwjaarsnacht ook iemand met oogletsel binnengekomen bij het RKZ. "Die patiënt hebben we doorgestuurd naar het oogziekenhuis", aldus een woordvoerder. Een derde vuurwerkgewonde heeft eerste hulp gekregen, maar zal op een later moment alsnog onder het mes moeten.

42 slachtoffers in brandwondencentra

In totaal zijn er van het begin van de kerstvakantie tot en met 1 januari 42 vuurwerkslachtoffers behandeld in drie brandwondencentra in Beverwijk, Rotterdam en Groningen. Van hen is bijna de helft (18 slachtoffers) zo zwaar gewond geraakt dat ze moesten worden opgenomen.

Over het geheel liggen de cijfers ongeveer gelijk aan die van vorig jaar, schrijft Brandwondenzorg. In 2018 werden 23 vuurwerkslachtoffers opgenomen en 56 mensen poliklinisch behandeld. Mogelijk zijn er dit jaar iets minder slachtoffers doorverwezen naar de brandwondencentra omdat artsen vaker telefonisch advies hebben ingewonnen bij de centra.