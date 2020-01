'Penningmeester stal ruim een ton van voetbalclub in Amsterdam'

AMSTERDAM - Voetbalclub DCG uit Amsterdam-Osdorp is ongeveer 120.000 euro kwijtgeraakt door een frauderende penninmeester.

Dat meldt De Telegraaf. De voorzitter vertelt tegen de krant dat uit onderzoek bleek dat het geld van de rekening van de club naar de rekening van de, inmiddels voormalige, penningmeester is geboekt. "Het is een heel groot bedrag en we zijn hier erg van geschrokken."

De ex-penningmeester is volgens de krant een voormalig stadsdeelbestuurder uit Nieuw-West. De PvdA'er zou toe hebben gegeven dat hij het geld naar zichzelf heeft overgemaakt, maar wil niet zeggen waarom hij dat deed. Volgens de krant heeft hij inmiddels 40.000 euro terugbetaald.

De club heeft contact met een advocaat en probeert de overgebleven 80.000 euro nog terug te krijgen. Er is nog geen aangifte gedaan. Wel is de voormalige penningmeester uit het bestuur gezet en heeft de club een nieuwe penningmeester.