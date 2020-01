Inhaalmanoeuvre op N201 mislukt: twee gewonden

SCHIPHOL-RIJK Bij een zwaar ongeluk op de N201 in Schiphol-Rijk zijn gisteravond twee personen gewond geraakt.

De twee slachtoffers zaten in een auto die een vrachtwagen probeerde in te halen. Daarbij kwam de auto met een wiel in de berm, waarop de automobilist probeerde terug te sturen, maar daarbij de controle verloor.

De auto sloeg over de kop en vloog over de verhoogde middenberm. Op de andere weghelft dreigde een frontale botsing, maar omdat de tegenligger alert reageerde en uitweek werd diens auto slechts geschampt.

Bestuurder uit auto geslingerd

Door de klap werd de bestuurder uit de auto geslingerd. De auto vloog over de vangrail en kwam vlak voor een sloot ondersteboven tot stilstand. Volgens getuigen krabbelde de bestuurder snel op om zich over de vrouw te ontfermen die nog in de auto zat.

De twee slachtoffers zijn na eerste zorg ter plaatse met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de andere auto bleven voor zover bekend ongedeerd.

Weg dicht

De auto is door een berger uit de berm getakeld. Door het ongeluk was de N201 tussen de Koolhovenlaan en Rijsenhout enige tijd in beide richtingen afgesloten.