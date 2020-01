Auto met vier inzittenden rijdt water in

AMSTERDAM - Een auto is net voor middernacht te water geraakt bij de Kuiperbergweg in Amsterdam-Zuidoost. De vier inzittenden wisten zelf naar de kant te zwemmen.

Meerdere ambulances, brandweerwagens en politieauto's werden opgeroepen. De vier inzittenden zijn niet gewond geraakt.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet duidelijk. Het lijkt erop dat de auto via de berm van het doodlopende gedeelte van de Kuiperbergweg het water in is gereden.

Volgens omstanders zijn drie inzittenden ter plaatse nagekeken en vervolgens naar huis gebracht. De vierde inzittende zou zelf al naar huis zijn gegaan.

Omdat de auto zo'n acht meter van de kant in het water ligt, is besloten het voertuig morgen pas weg te halen. Bij de bergingsactie is ook een duiker nodig.