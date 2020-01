Rijtjeshuis uitgebrand in Maartensdijk: twee bewoners naar ziekenhuis

MAARTENSDIJK - Een rijtjeshuis in Maartensdijk, iets ten zuiden van Hilversum, is vannacht volledig uitgebrand. Twee bewoners hebben zoveel rook ingeademd dat ze voor controle naar het ziekenhuis werd gebracht.

De brand in de Koningin Julianalaan werd iets voor 4.00 uur ontdekt, waarop direct groot materieel naar de straat werden gestuurd. Eenmaal ter plaatse zagen de brandweerlieden dat de vlammen al uit het huis sloegen. De bewoners hadden zichzelf al in veiligheid gebracht, al bleken twee van hen zoveel rook te hebben ingeademd dat ze worden nagekeken.

De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand, meldt de Veiligheidsregio Utrecht op Twitter. Ook de bovenverdieping is flink gehavend, zo is te zien op foto's. Naastgelegen woningen hebben veel rookschade, en zijn daarom ontruimd. Een getuige laat weten dat de buren voorlopig niet terug kunnen naar hun eigen huis.