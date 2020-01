EDAM - In een afvalcontainer bij verzorgingshuis De Meermin in Edam heeft een brand gewoed. Daardoor vulde het pand zich met rook.

De brand in de container brak rond 20.15 uur uit. Het vuur kon snel worden geblust, maar er kwam wel veel rook vrij. Het is niet duidelijk of er schade is.

Volgens een getuige zou een personeelslid naar het ziekenhuis zijn gebracht, omdat ze rook had ingeademd.