Bij woningbrand omgekomen Maxime uit Muiden wordt vandaag begraven

MUIDEN - Maxime, het meisje dat ruim een week geleden om het leven kwam bij een woningbrand in Muiden, wordt vandaag begraven. Belangstellenden kunnen de ceremonie volgen op beeldschermen bij de H. Nicolaaskerk.

Dat schrijft de familie van het meisje op Facebook. De dienst start om 13.30 uur in de Grote Kerk. Daar zijn plekken gereserveerd voor genodigden, maar belangstellenden kunnen meekijken op schermen. De begrafenis zelf is in besloten kring.

Maxime raakte op 24 december zwaargewond toen er 's ochtends brand ontstond in het huis aan de Hellingstraat waar ze lag te slapen. Afgelopen vrijdag overleed ze aan haar verwondingen.

Steunbetuigingen

De familie bedankt iedereen voor alle steun en medeleven. "Het is echt overweldigend. Fijn dat er zoveel betrokken mensen zijn. Zowel bekenden als onbekenden."