Na dagenlange staking een nieuwe cao voor distributiemedewerkers Etos

Vakbond FNV meldt dat Etos het personeel met terugwerkende kracht een loonsverhoging geeft van 4 procent over afgelopen jaar. Eind dit jaar komt daar nog eens 2,75 procent bovenop.

De loonsverhogingen voor afgelopen jaar worden in twee delen geknipt. Per 1 juni kregen de werknemers van het distributiecentrum in Beverwijk 1,75 procent meer loon en per vorige maand nog eens 2,25 procent. Daarvoor hoeven de werknemers geen ADV-dagen in te leveren, zoals Etos eerder voorstelde.

Lege schappen

Het personeel van het distributiecentrum staakte sinds de donderdag voor Kerst. Daardoor kregen de Etos-winkels de afgelopen weken minder goederen dan normaal en ontstonden er op sommige plekken lege schappen. Het distributiepersoneel wilde een loonsverhoging die hoger was dan de inflatie, omdat ze dat al jaren niet meer hadden gekregen.

FNV noemt de afspraken voor de cao, die tot april 2021 loopt, "pure winst". Ook is het volgens bondsbestuurder Ali Aklalouch "een goede basis voor vervolgafspraken in 2021". Het personeel van Etos moet nog wel akkoord gaan met het bereikte akkoord.