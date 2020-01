Vossen tammer en vaker prooi voor honden: "Het mag geen toeristische attractie worden"

VELSEN - Vossen in het havengebied van IJmuiden lopen gevaar doordat ze gevoerd worden. Ze worden tam en herkennen hun natuurlijke vijanden niet meer. Daardoor 'vergeten' ze te vluchten als een hond op ze afkomt. Een paar dagen geleden is een vos doodgebeten.

De Dierenambulance Velsen roept mensen op vossen niet meer te voeren en ze op afstand te houden. "Het is best verleidelijk om een vos te voeren", erkent Dion Hagen van de Dierenambulance Velsen. "Hartstikke leuk als-ie uit je hand eet. Toch moeten we ze op afstand houden. Het mag geen toeristische attractie worden. Een vos is een wild dier dat voor zijn eigen voedsel moet zorgen."

Vluchten

De vos die een paar dagen geleden is doodgebeten, dacht dat de hond die op hem afkwam geen kwaad in ze zin had. Hagen: "De natuurlijke reflex van een vos is: vluchten. Maar doordat ze eten krijgen van mensen, raken ze een beetje in de war en blijven ze zitten. Daardoor is deze vos niet op de vlucht geslagen. Dat is zijn dood geworden."