Jan en Bep 'helemaal perplex' na miljoenenwinst: "Zaliger om te geven dan te ontvangen!"

NIEUW-VENNEP - Ze kunnen het nog amper geloven. Jan en Bep uit Nieuw-Vennep mochten gisteravond, samen met de andere bewoners van hun seniorenflat, ruim 27 miljoen euro van de Postcode Loterij verdelen. Het gepensioneerde stel heeft al volop plannen met het megabedrag, maar níet voor zichzelf!



Het was wel even schrikken toen de cheque werd overhandigd. Jan en Bep krijgen, na belastingaftrek, nog ruim 1,5 miljoen euro op hun bankrekening gestort. "We waren helemaal perplex", aldus Jan. "Maar nu hebben we er een nachtje over geslapen en is het vooral heel erg leuk."

NH Nieuws

Zelf hebben ze 'niet meer zoveel nodig', en dus worden vooral de kleinkinderen blij gemaakt. "Ik zeg altijd: het is zaliger te geven dan te ontvangen", zo vertelt Jan. "Onze oudste kleinzoon wil voor z'n studie naar Amerika. Ik zeg: 'nou Ruben, je hoeft je geen zorgen te maken over de financiering daarvan, opa betaalt wel'. En m'n kleindochter is gek van paarden, dus ik zei: 'ga jij maar een paard uitzoeken!'"

Jan en Bep wonen in een seniorenflatje. Twee van zulk soort flats vormen samen postcode 2151 BZ, waar de prijs op is gevallen. Gerrit Tates woont ook in de winnende flat en heeft niks gewonnen, maar is daar niet zuur onder:

NH Nieuws