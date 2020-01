Siebe durft deur nog niet uit na mishandeling: "Leven weer oppakken"

"Lichamelijk komt hij er wel weer bovenop, maar geestelijk is nog wel een ding", vertelt zijn kleindochter Lindsay - die de telefoon in deze dagen beantwoordt, zodat haar opa kan rusten. "En die rust heeft hij ook echt nodig."

Siebe rust en slaapt veel, maar gaat de deur nog niet uit. "Het is een trotse man. Hij wil geen reacties van mensen en vindt het daarom moeilijk naar buiten te gaan. Ook vanwege hoe hij eruit ziet met zijn oog." Zijn familie doet er nu alles aan om Siebe te ondersteunen - zoals Lindsay het zelf vertelt - zodat hij 'hopelijk zijn leven weer durft op te pakken'.

Volgens Lindsay heeft haar opa het nog vaak over het moment van de mishandeling. "Hoe heb ik die klap niet zien aankomen? Hoe kan het dat ik dit niet heb kunnen voorkomen? Ik snap het niet", stelt hij vragend aan zijn familie.

Dankbaarheid en hartverwarmend

Bloemen, kaartjes, cadeautjes en oliebollen. Siebe is de afgelopen dagen overspoeld met hartverwarmende berichten uit heel het land. "Hij is daar zo ontzettend blij mee. Dat heeft hem heel veel goed gedaan. We willen iedereen daar ontzettend voor bedanken. Daardoor proberen we het negatieve opzij te zetten en ons de richten op het positieve en alle steun", aldus ze.

Op vrije voeten

Twee verdachten zijn aangehouden voor de mishandeling van Siebe, maar ze zijn alweer op vrije voeten. "Maar ze zijn alsnog verdachte, en het onderzoek loopt nog volop", vertelt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws. Siebe en zijn familie vinden het 'jammer' dat de verdachten alweer zijn vrijgelaten, maar houden vertrouwen in de politie voor de juiste afhandeling.

Van oudejaarsavond heeft Siebe uiteindelijk zelf weinig meegekregen, vertelt zijn kleindochter. "Hij is op tijd naar bed gegaan en heeft er vrijwel doorheen geslapen. Lekker rustig, en ook de katten waren binnen - dus dat was ook fijn."

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws maakte met Siebe, na zijn mishandeling: