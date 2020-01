De Peiling: Een maand niet drinken is misschien wel beter voor je dan je denkt

Ik Pas

Veel mensen hebben zich heilig voorgenomen om komende maand de pauzeknop in te drukken als het gaat om drank. Ze doen het voor de uitdaging, voor hun gezondheid of om fris het verse jaar te beginnen. De Britten noemen het Dry January. Hier in Nederland heet het fenomeen IkPas. De teller bij IkPas.nl staat momenteel op 30.000 deelnemers.