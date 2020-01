Meerdere vrouwen lastiggevallen door naakte fietser in Castricum

Meerdere vrouwen zijn de afgelopen week in Castricum lastiggevallen door een fietser in adamskostuum. De politie bevestigt dat er meerdere meldingen zijn binnengekomen, maar dat er nog geen aangifte is gedaan.

Wanneer de eerste melding bij de politie binnenkwam, kan de woordvoerder niet zeggen. Wel schreef Paulien Zwikker in de nacht van 27 op 28 december op Facebook dat haar dochter en een vriendin op de Beverwijkerstraatweg 'achterna waren gezeten door een naakte man'. Dat was niet voor het eerst: ook vorig jaar zou Zwikkers dochter zijn achtervolgd door een fietser in adamskostuum.

Hoewel Zwikker benadrukt dat haar dochter aangifte gaat doen, is dat volgens de politie tot op heden niet gebeurd. Wel is sindsdien in ieder geval één andere vrouw met naaktfietser geconfronteerd.

'Tot onze schrik was hij naakt'

"Toen ik vannacht met een vriendin vanaf station Castricum naar huis fietste, kwamen te stil te staan vanwege een broekspijp tussen een spaak", schrijft Yousha Beentjes (23) op Facebook. "Een man begon zich met ons te bemoeien en tot onze schrik was hij naakt. Hij zei: 'Geen zorgen, ik trek alleen op jullie af'."

Beentjes schrijft dat zij er haar vriendin zich snel uit de voeten maakten. "We trokken de broek kapot en los van de spaken en fietsten snel weg." Opvallend genoeg hadden Yousha en haar vriendin dit ook al eens meegemaakt, al dateert die ervaring alweer van acht jaar geleden. "Toen we 15 waren (nu 23) en we konden ons nog zo voor ons halen hoe beangstigend het was."

Direct melden bij politie

Hoewel Yousha haar verhaal met de politie heeft gedeeld, kwam haar melding te laat om de man te kunnen aanhouden. Wel spoort ze iedereen met hem te maken krijgt aan om direct 112 te bellen. De politiewoordvoerder erkent dat dit dé manier is om de naaktfietser zo snel mogelijk op heterdaad te betrappen. "We zien op sociale media reacties van mensen die hem ook gezien hebben. In dat geval moet je ons zo snel mogelijk bellen."