Agent over jaarwisseling: "Treurig, bedroevend en buiten alle normen en waarden"

AMSTERDAM - "Legaal oorlogje voeren" en "buiten alle normen en waarden". Zo omschrijft agent en raadslid in de gemeente Haarlemmermeer Mark Achterbergh-Copier het vuurwerkgebruik in de stad tijdens oud en nieuw.

De agent begint de oudejaarsavond in Amsterdam-West, om te kijken of de Mobiele Eenheid daar in actie moet komen. "Eenmaal in het gebied aangekomen, wordt meteen duidelijk dat dit een brongebied is voor terreur, vernieling en destructie." Scooters en containers staan in brand.

Op Facebook schrijft Achterbergh-Copier over zijn dienst tijdens de jaarwisseling. "Ik ben verbaasd en verbijsterd wat ik allemaal met mijn collega’s heb aangetroffen. Het is tegenwoordig leuk om hoogwaardige explosieven naar spullen en mensen te gooien."

"Dit is een brongebied is voor terreur, vernieling en destructie"

Ook een speeltuintje gaat in vlammen op, terwijl huilende kinderen toekijken. "Het is treurig, bedroevend en buiten alle normen en waarden dat mensen dit kennelijk nodig vinden om een 'leuk' oud en nieuw te vieren. We hebben op linie moeten staan om vrij letterlijk het plein schoon te vegen om de brandweer de ruimte te geven om de brand te kunnen blussen."

De brandweer had het zo druk dat er niet werd uitgerukt voor sommige autobranden. "We geven aan de meldkamer aan dat de wijk tot een soort van anarchie is verworden, waar het op 31-12 kennelijk legaal is om oorlogje te voeren met de buurt. Hoe is het zover gekomen? Is dit het nog wel waard?"