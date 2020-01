Piloot KLM-vlucht naar Manchester verstuurt noodcode: tweede incident in 12 uur

Het toestel is inmiddels veilig geland, laat KLM aan NH Nieuws weten. Volgens een woordvoerder van de maatschappij verstuurde de piloot de code om voor een mogelijk probleem met de luchtdruk te waarschuwen.

Het was het tweede incident met KLM-toestellen in de eerste twee dagen van dit jaar. Gisteren keerde een KLM-toestel onderweg naar de Schotse stad Glasgow terug naar Schiphol. Dat gebeurde na een bird strike, bevestigt KLM. Bij een bird strike komen een of meerdere vogels in de motoren terecht.