VIDEO: Ongeduldige nieuwjaarsduikers Zandvoort kunnen niet wachten om water in te springen

ZANDVOORT - Honderden mensen stonden gisteren weer klaar in de kou om het nieuwe jaar met een frisse duik te beginnen. Een aantal deelnemers stond zo te popelen om het water in te plonsen, dat ze al voor het startschot klonk begonnen met rennen. "Nee, nog niet de zee in."

Dat is te zien in een video van iemand die op zijn balkon stond te genieten van het spetter-spektakel. Al ver voordat het startschot klinkt, rennen de eerste duikers het water in en dat leidt tot een kettingreactie: bijna alle deelnemers rennen al het water in.

De speaker probeert het nog te redden door in de microfoon te roepen. "Je mag je kleren alvast uitdoen, maar ga nog niet het water in. Het is nog niet begonnen."

Maar dat is tegen dovenmansoren gezegd. Pas wanneer iedereen al in het water staat, wordt er officieel afgeteld. Maar of dat nog echt nodig was? Bekijk de beelden hierboven.