Trouwlocatie brandt zeven weken voor bruiloft af: "Gelukkig zijn we niet bijgelovig"

Wat het nog bizarder maakt: de brand brak precies op het moment uit dat Klaas-Dirk zijn Bettina alsnog officieel ten huwelijk vroeg. "De telefoon ging de hele tijd af", vertelt hij. "Toen we uitgeknuffeld waren keken we op de app en zagen we dat er brand was."

Van vreugde naar verdriet

Bettina vult aan: "Ik zeg 'dit kan niet'. Heel bizar. Eerst was ik in vreugdetranen, en daarna in verdriet-tranen. Het bleef maar lopen. Ik dacht, dit kan toch niet."