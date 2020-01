Explosie bij kinderkamer in Amsterdamse woning: "Glasscherven in z'n bed"

AMSTERDAM - Een gezin dat woont in een flat aan Hoogoord in Amsterdam-Zuidoost is in de vroege ochtend opgeschrikt door een ontploffing bij de kinderkamer. Daardoor vlogen er glasscherven het bed in.

AT5

Het explosief ging rond 5.30 uur af. "Het was echt een vreselijke knal", vertelt bewoner Wiedjaikumar Binda. "Het was gelijk aan een granaat. M'n zoon slaapt hier in deze kamer en die is zich echt rotgeschrokken. Hij was de oriëntatie daarna helemaal kwijt." Op beelden die Binda na de explosie heeft gemaakt, is te zien dat in het bed van de jongen glasscherven liggen. "Er lag ook een groot stuk glas achter zijn hoofd."

De zoon van de bewoner begreep na de explosie even niet wat er gebeurde. "Ik schrok. Ik dacht: wat gebeurt er?", vertelt hij. "En ik had angst. Ik dacht: wat voor nieuwjaarsdag is dit?" Explosie zevende verdieping Opvallend is dat de woning van de slachtoffers op de zevende verdieping is. "Je zoekt meteen naar een schuldige, maar ik kan niemand bedenken. Ik heb geen vijanden hier en ga goed om met de mensen." Een geluk bij een ongeluk dat de jongen niet gewond is geraakt door de explosie. "Een engeltje heeft hem gesaved. Het glas lag helemaal om hem heen." 'Zeer kwalijk incident' Een woordvoerder van de politie laat weten dat agenten inderdaad ter plaatse zijn geweest. "Het is een zeer kwalijk incident en we kunnen ons voorstellen dat de bewoner zich is rotgeschrokken." Met de bewoner is een afspraak gemaakt om op 6 januari op het politiebureau aangifte te doen.