Twee nieuwjaarsduiken voor 'oermens' Nol in Wijk aan Zee: "Als een warm bad"

WIJK AAN ZEE - Nol Zoutman (41) deed vandaag niet één, maar zelfs twee nieuwjaarsduiken in Wijk aan Zee. "Dit heeft mijn lichaam nodig. En vandaag is het gewoon genieten, omdat het kan."

Rond 14 uur stapte de dorpsbewoner samen met de leden van de karateschool voor de eerste 'duik' het water in.

Voor Wijk aan Zeeër Nol is het zilte zeewater zeker geen onbekend terrein. "Dit doe ik normaal gesproken ook drie keer per week, dus het voelt voor mij als een warm bad", lacht de vechtsportliefhebber voor de camera van NH Nieuws. "En nu doe ik mee aan twee nieuwjaarsduiken. Eerst voeg ik mij bij de karateschool en daarna bij de grote traditionele Wijk aan Zeese nieuwjaarsduik", vertelt hij.

De nieuwjaarsduik die weer massaal werd bezocht, voelt voor Zoutman als een feest van herkenning. "Het is toch een soort van reünie", zegt hij. "Je schudt elkaar de hand en brengt gelukswensen over. Maar vandaag is vooral ook gewoon voor jezelf: Gezond blijven, heerlijk."