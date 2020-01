Henk-Jan en Marja Bok stoppen na 34 jaar met hun kroeg: "Er is meer dan Café Bok"

Het echtpaar gaat niet gedwongen weg uit hun eigen café. Ze hebben er zelf voor gekozen om de deur achter hen dicht te trekken. "We hebben hier 34 jaar gestaan en nu is het moment gekomen dat we de deur op slot draaien en dat we ermee stoppen. En dat we de periode Café Bok achter ons laten."

Erkend jenevercafé

Het café is een begrip in Enkhuizen en in de loop van de jaren flink veranderd. Het is inmiddels een erkend jenevercafé waar het eten ook steeds belangrijker is geworden. "Een heel klein café, maar ook een petit grand café", aldus Henk-Jan.

Henk-Jan vertelt verder: "We zijn erachter gekomen dat er toch meer is dan alleen het café. Er gaan veel uren inzitten, mooie uren. Het is heel hard werken, maar op een gegeven moment heb je zoiet: er is meer dan Café Bok."

En nu?

Het paar gaat nu eerst eens op vakantie en daarna op zoek naar werk, want een vervroegd pernsioen zit er nog niet in. "Horeca is hard werken, een boterham verdienen, maar ons is het niet gelukt om op 55-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Maar dat vind ik niet erg, ik vind het nog steeds een mooi vak. Dus ga ook graag wat voor een ander doen."