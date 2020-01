Irene Schouten met vijfde marathontitel naast Atje Keulen-Deelstra

"Dit was een groot doel"

Schouten klopte na honderd rondes op de ijsbaan in Enschede in de sprint haar ploeggenote Marijke Groenewoud. Manon Kamminga werd derde.

"Dit was een groot doel", zei Schouten direct na afloop van de race. De schaatsster richt zich dit seizoen minder op de marathons, maar wilde per se dit NK rijden. Afgelopen weekend verzekerde Schouten zich in Heerenveen van deelname aan de WK afstanden op de 3 en 5 kilometer en de massastart.

Atje Keulen-Deelstra werd tussen 1975 en 1978 vier keer op rij nationaal kampioen en voegde in 1980 op 41-jarige leeftijd haar vijfde marathontitel toe. De 27-jarige Schouten is sinds 2016 op deze discipline onverslaanbaar.