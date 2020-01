Waar valt de Postcode Loterij? Mediacircus opgetuigd in Nieuw-Vennep

Het zal toch niet...? Op sociale media wordt druk gespeculeerd over een mogelijke miljoenenregen in Nieuw-Vennep: de grote PostcodeKanjer van 54,7 miljoen euro.

"Ik vroeg of hier een prijs is gevallen", laat een nieuwsgierige buurtbewoonster weten aan NH Nieuws. "Ze zeiden toen niks, behalve dat ze hier zijn voor filmopnames. Het zal mij benieuwen. Ik heb nog geen gouden enveloppe gezien."

In het dorp zijn meerdere camerawagens gezien, onder meer in de buurt van de Ruiterstraat. Volgens inwoners van de wijk lopen er mensen met kabels en andere uitzendapparatuur. Ook wordt er een tent opgebouwd.

Mocht de prijs in de wijk vallen, dan wordt in de helft verdeeld over een 'volledige' postcode (bijvoorbeeld 2151CL), en de andere helft over de hele wijk (dus alleen het nummer).

Prijzen

Naast de 'grote klapper' van 54,7 miljoen worden er ook nog 'kleinere' prijzen van 547.000 euro en 1 miljoen euro verdeeld over een postcode.

Of de PostcodeKanjer daadwerkelijk in Nieuw-Vennep valt, moet later duidelijk worden. De uitslag wordt bekendgemaakt bij RTL Boulevard op RTL 4.