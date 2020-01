Wie kocht het winnende staatslot in Krommenie? "Ik weet niet eens waar ik dat ding heb!"

KROMMENIE - Voor velen is het winnen van de Staatsloterij een onbereikbare droom, maar in Krommenie werd die droom toch ineens wat tastbaarder. Tijdens de jaarwisseling bleek namelijk dat het winnende lot van 30 miljoen euro is verkocht bij de plaatselijke Primera.

Welke gelukkige Krommeniër mag zichzelf nu miljonair noemen? Het blijft nog even een mysterie, want een kleine rondvraag door het dorp leverde nog weinig concreets op.

'Nooit meer werken!'

Wél werd duidelijk dat iedereen de winnaar zou wíllen zijn. "Nooit meer werken", verzuchtte een inwoner na de vraag 'wat te doen met een miljoen'. "En veel weggeven, dat lijkt me zo leuk!"

Een ander droomt van het opzetten of steunen van een orang-oetans-reservaat en een derde ziet zichzelf al in een gloednieuw huis of een dikke auto.

Lot kwijt

Maar het blijft bij dromen, want hoewel iedereen een lot in dezelfde winkel heeft gekocht kwam NH Nieuws de winnaar niet tegen. Er is nog één kans voor een meneer die ook een lot heeft gekocht, maar niet weet waar 'dat ding ligt'. "Ik heb hem ergens in een laatje zitten. Dus ik moet nog even op zoek!"