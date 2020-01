Brandweer in Alkmaarse wijk Overdie bekogeld met vuurwerk

De brandweer in Alkmaar is tijdens de jaarwisseling bekogeld met vuurwerk. Dit gebeurde in de wijk Overdie, waar brandweerlieden een buitenbrand aan het blussen waren.

Naast dit incident, rukten de brandweer en de ambulance maar liefst 264 uit in de regio Noord-Holland Noord tijdens de jaarwisseling. Vooral in Alkmaar had de brandweer het druk waar ze maar liefst 24 branden moest bestrijden.

Flat ontruimd Een daarvan was in een flat aan de Amalia van Solmsstraat. Daar brak rond 22.30 uur gisteravond een brand uit in een garagebox onder in de flat. Bewoners moesten hun huizen verlaten en ergens anders worden opgevangen. Even na middernacht mochten zij weer terug naar hun huis.