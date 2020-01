Vuurwerkvandalen blazen Hilversums wormenhotel op: "Ben er echt kapot van"

Dat is slechts één aspect: het wormenhotel is vooral een trekpleister voor de jonge kinderen van de buurt. Ze gaan er vaak langs om de 'wormen eten te geven'.

Eerste wormenhotel in Hilversum: "Pappa, wanneer gaan we de wormen voeren?"

Ontzettend kwaad

Nu is er weinig meer over van het wormenhotel. "Ze hebben er waarschijnlijk zo'n zware vuurwerkbom ingegooid, het dakje is er ook van af geblazen. Het is nu ochtend en het rookt nog steeds", vertelt Vijlbrief.

"Ik ben er echt kapot van. Het maakt me ook ontzettend kwaad. Hoe halen mensen het in hun hoofd om dit te doen? We hebben er met de hele buurt zo hard aan gewerkt en het was ook gewoon erg leuk voor de kinderen. Daar komt nu met één klap een eind aan. Ik heb het mijn kinderen nog niet verteld. Ik kan het ze ook gewoon niet uitleggen."