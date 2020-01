Rij voorzichtig deze ochtend: nog steeds beperkt zicht door mist

NOORD-HOLLAND - In onze provincie is het mistig deze morgen. Het KNMI waarschuwt daarom: pas je snelheid aan en houd afstand.

Het zicht kan minder zijn dan tweehonderd meter. Daarom is code geel van kracht.

De waarschuwing van gisteravond geldt niet meer in Noord-Holland. Vanaf 18.00 uur was code oranje in het grootste deel van het land afgegeven en raadde Rijkswaterstaat af om de weg op te gaan. Het zicht was op sommige plekken minder dan tien meter.