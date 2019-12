Meerdere autobranden in Uithoorn: hulpdiensten mogelijk bekogeld

UITHOORN - In Uithoorn zijn vanavond meerdere auto's uitgebrand. Volgens getuigen zouden brandweerlieden tijdens het blussen bekogeld zijn met vuurwerk.

Rond half tien kwam de eerste melding binnen van een auto die in brand stond aan het Zijdelwaardplein. Een half uur later kwam een tweede melding binnen over de Anna Blamanlaan, enkele straten van het plein verwijderd.

Hier zouden meerdere auto's in brand hebben gestaan. Volgens een getuige is de brandweer tijdens de bluswerkzaamheden bekogeld met vuurwerk. Dit zou eerder op de avond bij een brand op het dak van een school ook al zijn gebeurd.