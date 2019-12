Molen Ceres in Bovenkarspel verloren bij brand

BOVENKARSPEL - De Ceres-molen is volledig verloren gegaan bij een grote brand aan de Broekerhavenweg in Bovenkarspel.

Update 2.25 uur: Volgens getuigen wordt er op dit moment nageblust rondom de molen. Of het sein brand meester al is gegeven, is onduidelijk.

De veiligheidsregio meldt dat er door de brandweer vol wordt ingezet op het behoud van de omliggende bebouwing.

Op foto's is te zien dat de brand groot en uitslaand is. Het is op dit moment niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen bij de brand.

Op een video van GLOCALmedia is te zien hoe de brand de volledige molen verwoest. Tekst gaat verder onder de video.