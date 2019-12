Rijkswaterstaat: 'Ga de weg niet meer op', zicht minder dan honderd meter

NOORD-HOLLAND - De hele provincie wordt geteisterd door zeer dichte mist. Eerder vandaag werd al code geel aangegeven, vanaf middernacht geldt in de noordelijke provincies zelfs code oranje. Rijkswaterstaat waarschuwt dat automobilisten beter de weg niet meer op kunnen gaan.

Op een video is te zien dat er rond 18.00 uur op de N247 bij Volendam al geen hand voor ogen te zien was.

Op de meeste plaatsen in de provincie is het zicht ondertussen teruggelopen tot enkele tientallen meters. Door het hele land worden talloze botsingen en ongelukken gemeld door de dichte mist.

De ANWB waarschuwt voor een herhaling van eerdere jaarwisselingen, toen het zo mistig was dat automobilisten gedesoriënteerd raakten op de weg en onder politiebegeleiding weggebracht moesten worden. Of het zicht vanavond weer zo slecht wordt is nog niet duidelijk.

De politie raadt automobilisten aan mistverlichting te voeren als het zicht minder is dan 200 meter. De mistverlichting aan de achterkant van de auto mag aangezet worden als het zicht minder dan 50 meter is.

Hoe het er op dit moment voor staat met de mist in jouw regio kan bekeken worden op de speciale mistkaart van Buienradar.