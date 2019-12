Grapperhaus over mishandeling Siebe: "Omgeving moet excessen voorkomen"

ANDIJK - Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vandaag voor de camera van NH Nieuws gereageerd op de mishandeling van Siebe in Andijk. Hij vindt dat er harder opgetreden moet worden tegen dit soort excessen.

De minister van Veiligheid en Justitie bezoekt ieder jaar op oudjaarsdag brandweerposten, en sprak dit jaar onder andere in Zaanstad.

"Ouders van dit soort jongens moeten ze in het nekvel grijpen en in de gaten houden", verklaart hij. "Ze moeten zorgen dat jongeren nog niet met vuurwerk de straat op gaan als het nog niet mag. Als het daar al fout gaat gaan we als samenleving niet dit soort problemen oplossen."

Wel erkent hij dat die verantwoordelijkheid niet alleen bij ouders ligt. "Natuurlijk heeft de overheid een taak, natuurlijk heb ik een taak, maar ik vind dat mensen ook in hun eigen omgeving dit soort excessen moeten voorkomen."