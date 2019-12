Voetbalmakelaar krijgt 120 uur taakstraf voor stalken Ajax-bestuurders

Dit heeft de rechtbank dinsdag besloten. Eerder al had het Openbaar Ministerie (OM) een taakstraf tegen de man geëist.

De voormalig zaakwaarnemer verstuurde in 2016 en 2017 via onder meer mail en Whatsapp verschillende berichten naar Ajax-bestuurders. Zo stuurde hij onder meer: "Zoals ze me in de jeugdgevangenis hebben geleerd: wie niet horen wil, die moet maar voelen." Ook zocht hij een van de Ajax-bestuurders op op zijn woonadres.