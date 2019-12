Schaapjes tellen op oudejaarsavond: schapenstal staat op springen

LUTJEBROEK - Misschien zitten Mark en Anita van Alderwegen vannacht om 00:00 uur wel schaapjes te tellen. Letterlijk, want de kans zit erin dat ze dan op hun biologische schapenboerderij worden verrast met nieuwe lammetjes. Dat gebeurde immers ook tijdens de kerstdagen, want toen werden een maand later dan gepland, eindelijk de eerste lammeren geboren.

"Je krijgt er wel een voorjaarsgevoel van, rond de kerstdagen", zo vindt boer Mark van Alderwegen van alle lammetjes die afgelopen week zijn geboren. Het schapenras dat hij in zijn stal heeft staan hoeft niet te wachten met lammeren tot het voorjaar is, het ras is namelijk het hele jaar vruchtbaar.

De geboorte van de eerste lammetjes stond eind november op de planning, maar de schapen lieten op zich wachten. "Ik had eigenlijk verwacht dat er nu wel veertig schapen gelammerd hadden", vertelt boerin Anita van Alderwegen. In plaats daarvan kwamen de eerste lammetjes rond de kerstdagen. Schapenijs Op de boerderij wordt de schapenmelk gebruikt om onder andere ijs, kaas, yoghurt en kwark van te maken. De melkvoorraad van vorig jaar was er al bijna doorheen, dus met de geboorte van hun 'kerstkindjes' is er straks weer een nieuwe voorraad melk op de plank. "Ik had al willen melken. We hebben nu de laatste melk in de vriezer gebruikt om ijs te maken", legt Mark uit. "Dus nu hoop ik dat we heel op tijd kunnen gaan melken, want dan heb ik tenminste weer wat om vers ijs te maken."

De kerstlammetjes zijn pas het begin van de geboortegolf. Voordat Mark en Anita in het voorjaar weer vers schapenijs met vanille, citroen of chocolasmaak kunnen verkopen, komt er eerst nog een drukke geboortetijd aan. Mochten er op oudejaarsavond meer lammetjes geboren worden, dan zijn Mark en Anita in de stal te vinden. "Dat maakt me helemaal geen moer uit, dat interesseert mij niks, want mijn beesten gaan voor", zo vindt Mark. "Het is voor ons eigenlijk zeldzaam dat we nu eigenlijk even niks hebben, want een boerderij gaat altijd door."