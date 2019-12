Bussumse schoenmakerij stopt precies na honderd jaar: "Dit is mijn hoogtepunt"

De opa van Mark is in 1919 in Bussum komen wonen en is de schoenmakerij begonnen op de Laarderweg. Toen is hij vlak daarna verhuist naar de Bijlstraat. Mark z'n vader wordt ook schoenmaker en begint de huidige zaak op de Kapelstraat.

Met koffie en oliebollen ontvangen ze de klanten nog een laatste keer. Het is een komen en gaan en ze worden overladen met cadeautjes. Klanten roemen hem om z'n vakwerk. Mark ging 52 jaar lang dag in dag uit op de brommer van zijn woonplaats Huizen naar de zaak.

Mark en zijn vrouw hebben besloten om van hun pensioen te genieten en er is geen opvolger, dus sluiten ze de zaak. Precies honderd jaar, nadat zijn opa de zaak begon. "Je moet stoppen op je hoogtepunt en dit is mijn hoogtepunt."

Mark is veertien jaar als hij in de zaak van zijn vader komt werken. Dat was niet gelijk zijn droombaan. Hij had het idee om priester te worden, maar dat ging hem niet goed af. "En toen zei mijn vader: als je niet wil leren, dan kom je maar in de zaak."

De rotklusjes mocht Mark doen. "De kelder schoonmaken, hier vegen. Dat was niet leuk."

Maar als hij later zijn schoenmakersdiploma haalt, begint hij het werk meer te waarderen. "Het leuke was pas toen ik de zaak over nam van mijn vader en dat mijn vrouw erbij kwam. En de waardering van de klanten is hetgeen wat ik altijd het meest gewaardeerd heb."

Klassieke muziek

Hij werkte altijd rustig en geconcentreerd met klassieke muziek op de achtergrond. Samen met zijn vrouw vormt hij een top team. En het leukste van het vak? "Kapotte schoenen weer netjes maken en het contact met de klanten niet te vergeten." Afgelopen weken kwam iedereen nog even snel z'n versleten schoenen brengen en werkte hij zich een slag in de rondte.

Maar vandaag, na precies honderd jaar, sluit hij definitief de deuren. En wat hij de komende tijd gaat doen? "Thuis zijn, want dat zijn we nooit."