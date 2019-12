Alkmaarse scouts bakken 20.000 oliebollen: "Ik vind ze heerlijk, maar eet ze met mate"

ALKMAAR - Het is inmiddels een traditie die al meer dan zestig jaar bestaat. Ook dit jaar bakken de vrijwilligers van scoutinggroep De Geuzen uit Alkmaar duizenden oliebollen. Vandaag worden de 20.000 oliebollen aan de man gebracht. "Het is een flinke operatie maar het loopt op rolletjes. We hebben dan ook al wat jaartjes ervaring", vertelt teamleider Michiel Pop.

Zo'n honderd vrijwilligers zijn druk in de weer om alle oliebollen te bakken, in te pakken en bij het juiste adres af te leveren. De oliebollen werden maandagnacht in het clubgebouw gebakken en vanmorgen begon de logistieke operatie. "De voorbereidingen beginnen al in september", vertelt Pop. "Het proces is geperfectioneerd, van stress is dus geen sprake".

Lekkernij

Bij het clubgebouw is het dinsdagochtend een drukte van belang. Dozen vol met oliebollen worden in achterbakken van auto's geladen. Maar ook op de fiets wordt de lekkernij naar de hongerige klant gebracht. Nienke van der Slot gaat met haar moeder op pad. "Ik vind het heerlijk om te doen. Het is beter dan niks doen en binnen zitten. Af en toe snoep ik ook wel eens. Ze zijn echt heerlijk!"

Het verkopen van oliebollen is al jarenlang een traditie. "Het begon ooit met moeders van jeugdleden die thuis met kleine frituurpannetjes de oliebollen bakten", vertelt Michiel Pop. "Het is doorgegroeid naar een professionele bakkerij met twee grote bakken en we bakken er nu twintigduizend."

Nieuwe keuken

Met de verkoop van de oliebollen wordt een kleine vijfduizend euro opgehaald. En dat geld is hard nodig ook. "Vorig jaar hebben we een nieuw dak kunnen betalen voor ons clubhuis. En nu zamelen we geld in om de keuken te verbouwen", aldus Pop. De teamleider van de welpen is na al dat bakken overigens nog steeds niet oliebollenmoe. "Ik vind ze heerlijk maar eet ze met mate."