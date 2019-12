Oud en Nieuw vieren op de camping midden in het bos: "We zitten helemaal vol"

SLOOTDORP - Op camping Het Bos Roept bij Slootdorp is het gezellig druk. De temperaturen mogen dan laag zijn, winterkamperen is "hot" en al helemaal tijdens Oud op Nieuw. Wie de rust zoekt en het vuurwerk ontvlucht, is hier op zijn plek.

"We hebben al 'nee' moeten verkopen", vertelt Sasja Wiegersma. Zij runt de camping samen met haar zwager Gidus Hopmans. "Mensen komen hier speciaal naartoe voor Oud en Nieuw. Vanavond als het donker is, komen nog nieuwe gasten die dit niet willen missen."

Op het terrein staan naast veel campers ook bikkelharde kampeerders die de kou trotseren in een tent. Een familie uit Haarlem viert dubbel feest: één van de kinderen is morgen jarig. "Het is heerlijk wakker worden hier. Lekker met een koude neus en dan het kacheltje aansteken. Het buiten zijn en geen vuurwerk."

Vuurwerkvrij

"We hebben er voor gekozen om vuurwerkvrij te zijn", legt Gidus Hopmans uit. "We krijgen daarom ook veel mensen met honden die een rustig plekje zoeken, omdat de viervoeters soms echt hartstikke bang zijn voor het vuurwerk. Helemaal stil zal het hier niet zijn, maar er wordt in ieder geval op het terrein geen vuurwerk afgestoken."

Dat er geen vuurwerk wordt afgestoken, wil niet zeggen dat het geen feestje wordt op de camping. Sasja Wiegersma: "We gaan nu een vuurtent opbouwen waar we een mooi kampvuur maken. We bakken oliebollen voor de gasten, er is glühwein en chocolademelk."