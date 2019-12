Veel inwoners Uithoorn geschrokken na plofkraak: "Ik vind het eng worden"

"Wij dachten dat er een huis ontplofte, zo hard was het", vertelt een bewoner die honderden meters verderop woont. "Ik werd er zelfs wakker van. We moesten er om half 5 uit, maar ik zat kwart voor 4 rechtop in mijn bed. Het was zo hard en zo eng dat ik niet wist van hoe en wat."

"Dan hoor je dat in Uithoorn weer iets is gebeurd, dat is zo verschrikkelijk", vertelt een andere bewoonster. "Dan ben je helemaal van de á propos. Dan denk je: hoe kan dat nou? En het was zo goed beschermd hier met allemaal dingen."

De automaat was al uit voorzorg afgesloten vannacht. Het is nog onduidelijk of er geld is buitgemaakt. In hetzelfde winkelcentrum is in 2017 ook al een pinautomaat opgeblazen. In totaal zijn er nu 27 plofkraken gepleegd in Noord-Holland over de afgelopen twee jaar.